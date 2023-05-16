Тренера сборной рф назвали "контуженным" после позора в Беларуси

В сети смеются над пропагандой российского тренера

Сборная "россии 25" по хоккею проиграла команде Беларуси (2:3) уже во второй раз. Накануне белорусы разгромили россиян в Казахстане.

Главный тренер "россии 25" Роман Ротенберг выдал нелепую реплику после матча в комментарии "Матч ТВ". Наставник умудрился сравнить победу сборной рф на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году с победой советских войск в 1945 году.

"А вспомните, как было в финале Пхенчхана в 2018 году. Мы тогда тоже сняли вратаря, а Илья Каблуков выиграл борьбу в своей зоне сразу у трех немцев, как в 1945‑м. И отдал передачу наверх, а там Никита Гусев забил в стиле удара из гольфа. Бросок с неудобной руки. Раз в жизни можно забить такой гол!" — заявил Ротенберг.

В сети высмеяли заявление тренера, а один из пользователей назвал его "контуженым".

В сети высмеяли слова Романа Ротенберга после поражения от Беларуси

Сборная Беларуси под руководством Дмитрия Квартальнова победила сборную россии в матче, который состоялся в Минске. Команды провели седьмую игру в рамках турне, у россиян пять побед.

Видеообзор матча россия-25 - Беларусь

Напомним, в Финляндии и Латвии проходит чемпионат мира по хоккею. Все игры можно посмотреть по ТВ в Украине. С расписанием и результатами матчей можно ознакомиться на сайте "Телеграф".