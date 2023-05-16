Тренера збірної рф назвали "контуженим" після ганьби в Білорусі

У мережі сміються з пропаганди російського тренера

Збірна "росії 25" з хокею програла команді Білорусі (2:3) вже вдруге. Напередодні білоруси розгромили росіян у Казахстані.

Головний тренер "росії 25" Роман Ротенберг видав безглузду репліку після матчу в коментарі "Матч ТВ". Наставник примудрився порівняти перемогу збірної рф на Олімпіаді в Пхенчхані у 2018 році з перемогою радянських військ у 1945 році.

"А згадайте, як було у фіналі Пхенчхана у 2018 році. Ми тоді теж зняли воротаря, а Ілля Каблуков виграв боротьбу у своїй зоні відразу у трьох німців, як у 1945-му. І віддав передачу, а там Микита Гусєв забив у стилі удару з гольфу. Кидок із незручної руки. Раз у житті можна забити такий гол!” – заявив Ротенберг.

У мережі висміяли заяву тренера, а один із користувачів назвав його "контуженим".

У мережі висміяли слова Романа Ротенберга після поразки від Білорусі

Збірна Білорусі під керівництвом Дмитра Квартальнова перемогла збірну росії у матчі, що відбувся у Мінську. Команди провели сьому гру в рамках турне, у росіян п’ять перемог.

Відеоогляд матчу росія-25 — Білорусь

Нагадаємо, у Фінляндії та Латвії відбувається чемпіонат світу з хокею. Всі ігри можна переглянути по ТБ в Україні. З розкладом та результатами поєдинків можна ознайомитись на сайті "Телеграф".