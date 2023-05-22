Легенда хокею з рф обурився "русофобією, що зашкалює" на ЧС, де немає росії

Багаторазовий чемпіон світу не приховує свого невдоволення

Легенда хокею з рф В’ячеслав Биков висловив обурення інцидентом на чемпіонаті світу з хокею у Фінляндії, де вболівальника змусили зняти футболку з написом "росія". Календар, графік прямих трансляцій, результати, а також відеоогляди матчів турніру доступні на сайті "Телеграф".

Свого невдоволення він не приховував у коментарі виданню "ВсеПроСпорт". На його переконання, на організаторів турніру чиниться тиск, не уточнивши, проте, з чийого саме боку.

Відеоогляд матчу Угорщина — Швеція

"Ну, що тут сказати? В мене просто немає слів, русофобія зашкалює, і на організаторів тиск, безумовно, і на всіх.

І кожен хоче із себе зробити героя в цьому сенсі, показати себе, які вони, навіть не знаю, як назвати цих людей, русофоби", — резюмував Биков.

Йдеться про інцидент на ЧС з хокею, коли організатори вимагали від угорського фаната зняти футболку з написом "росія" під час поєдинку між командами Швеції та Угорщини (7:1) у фінському Тампере.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допускає збірні рф та Білорусі на міжнародні турніри під своєю егідою. Взимку 2023 року IIHF продовжила дискваліфікацію росіян на повний сезон-2023/24.

ЧС з хокею проводиться в Ризі (Латвія) та Тампере (Фінляндія) 12-28 травня. Спочатку першість мала відбутися у російському Санкт-Петербурзі, але організація скасувала змагання в рф.