Врачи оценили состояние белорусского "бульба-фюрера" как критическое

Через несколько часов после "киберпохорон" самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко его действительно госпитализировали во время пребывания в столице страны-агрессора москве.

Об этом в своем Twitter сообщил один из лидеров белорусской оппозиции, дипломат и политэмигрант Валерий Цепкало.

"Лукашенко после встречи с путиным за закрытыми дверями срочно был доставлен в центральную клиническую больницу москвы, где сейчас и находится. На выведение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным", – отметил политик.

По словам Цепкало, организованные мероприятия по спасению Лукашенко "преследовали цель отвести спекуляции о возможном участии кремля в его отравлении".

Как отмечает белорусский оппозиционер, медики предупреждают о возможных рецидивах.

В комментариях к посту читатели снова высмеивают легитимность лукашенко и пророчат ему и его кремлевскому визави общее будущее в виде виселицы (после суда в Гааге).

Напомним, что во время поездки на так называемый "парад Победы" 9 мая в москву самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко поразил своим болезненным видом, что вызвало ряд вопросов у его сограждан, особенно оппозиционеров. Судя по профилю врачей, которые навещали его по возвращении в Минск, у него возникли серьезные проблемы с эндокринной системой и сердцем. Что послужило причиной для резкого ухудшения его состояния, не сообщается.

Тем не менее, кровавый кремлевский диктатор путин нашел новый аргумент для втягивания лукашенко в войну, поэтому исход жизни обоих в виде суда в Гааге и затем виселицы, похоже, таки вполне может осуществиться.