путин нашел новый аргумент для лукашенко и снова попытается втянуть его в войну

путину необходимо затянуть новых участников в свою антизападную коалицию

Президент России Владимир Путин, который окончательно заврался в попытках объяснить, зачем он начал жестокую и невыгодную для самой же России войну, снова попытается втянуть в нее самопровозглашенного главу Беларуси Александра Лукашенко. Глава кремля не желает единолично нести ответственность за свою злость.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политический аналитик Олег Лесный.

"Путин в очередной раз попытается продавить лукашенко на участие в очевидно выходящей из-под контроля войне. Главе кремля необходимо затянуть новых участников в эту антизападную коалицию, чтобы ответственность за преступление агрессии не была связана исключительно с его именем", – отметил он.

Политолог добавил, что одним из аргументов для лукашенко может стать то, что на стороне Украины воюет гораздо больше белорусов, чем россиян. И если последним удалось устроить такой переполох в Белгороде, лукашенко стоит задуматься, чего тогда можно ожидать в граничащих с Украиной белорусских регионах. Однако реакция белорусского диктатора на это может быть разной.

"В то же время пока неясно, как лукашенко отреагирует на такую угрозу — станет "белым и пушистым", чтобы не провоцировать оппозицию и радикально настроенных земляков на службе в ВСУ, или наоборот — пойдет на поводу у путина и начнет защищаться всеми возможными способами", – объяснил Олег Лесный.

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Заигрывание с Западом или предательство путина: какие сигналы лукашенко подает помилованием оппозиционного журналиста