Війна — день 458: ЗСУ успішно атакують російські позиції, а окупанти продовжують обстріли

Оперативно про головне 27 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 458 днів. Українські військові продовжують стійко тримати оборону у Луганській, Харківській та Донецькій областях, а також демонструють успіхи у контратаках. Окупанти продовжують застосовувати тактику нічного терору і б’ють по цивільній інфраструктурі мирних міст. У відповідь на це ЗСУ завдають точкових ударів по військових об’єктах у тилах росіян.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили безпілотники по південних областях України. Повідомляється про роботу ППО над Миколаївською областю

Про те, що відбувалося 24 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 455: нещадні обстріли Бахмута, суєта у Білгородській області

Дізнатися про головні події 25 травня можна у публікації: Війна — день 456: окупанти сповільнилися під Бахмутом і продовжують обстріл України

З даними за 26 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 457: українські військові тримають Бахмут та б’ють за позиціями окупантів