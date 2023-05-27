Чорний день для окупантів у Бердянську: місто знову охопили вибухи (фото та відео)

День видався неспокійним для російських окупантів, під удар потрапили кілька їхніх баз

Окупований Бердянськ у суботу, 27 травня, вдруге за день струсили потужні вибухи — спочатку вони прогриміли вранці, а потім близько 15:10. За попередніми даними, вдень "прилетіло" до району заводу "Азовкабель" на вулиці Промисловій, де розташована база військових рф.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

Як видно на фото та відео, що з’явилися в мережі, з місця влучання піднімається густий дим.

Також з’явилося дуже символічне фото – дим на тлі російського прапора, який окупанти розмістили над виконкомом.

Дим на тлі російського прапора у Бердянську.

"Бердянському виконкому з триколором дуже личить дим", — підписали кадр автори каналу.

Вибухи у Бердянську почастішали

Мешканці Бердянська на тлі диму від вибуху

Виникло сильне задимлення

Фото місця прильоту з ще одного ракурсу

"Прилетіло" по району заводу "Азовкабель"

Вони додали, що російські військори дуже нервують, що Україна почала системно бити по їхніх локаціях у Запорізькій області. Задаються питаннями, де знамените російське ППО і що взагалі відбувається.

Зазначимо, вранці 27 травня під Бердянськом, у селі Новопетрівка, було завдано удару по базах відпочинку, де розміщувався особовий склад російських військ. За словами заступника голови Бердянської районної ради Віктора Дудукалова, втрати окупантів від вибухів, які там відбуваються останніми днями, обчислюються не десятками, а сотнями військовослужбовців.

Як раніше розповідав "Телеграф", 21 травня у Бердянську неподалік порту також прогриміли вибухи. Повідомлялося про займання за 10 км від міста – там знаходиться база, де мали тренуватися "вагнерівці".