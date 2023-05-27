Деякі процеси вже йдуть: у Зеленського розповіли, що відбувається з контрнаступом

ЗСУ ведуть підготовку до проведення контрнаступу

Інтенсивність підготовки до проведення контрнаступу України зростає, а деякі процеси знищення логістики окупантів уже відбуваються.

Як пише The Guardian, радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що довгоочікуваний український контрнаступ це складний процес, який не є питанням окремої дати, дня чи години.

"Це безперервний процес деокупації, і деякі процеси вже відбуваються, наприклад, руйнація ліній постачання або підрив складів за лінією фронту", — зазначив він.

Подоляк зазначив, що сам контрнаступ буде досить тривалим процесом, проте інтенсивність підготовки до нього вже зростає. При цьому він припустив, що зі збільшенням темпів атак ЗСУ також спостерігатиметься збільшення активності російських партизанів, на кшталт недавнього рейду РДК до Білгородської області.

Водночас він додав, що російські партизани не працюють за вказівкою з Києва.

Варто зазначити, що 25 травня Подоляк в інтерв’ю західним ЗМІ повідомив, що контрнаступ уже розпочався і триває кілька днів. Після цього заступник голови ОПУ Ігор Жовква ці слова спростував та повідомив, що контрнаступ розпочнеться, коли Україна отримає все необхідне для цього.