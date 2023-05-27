Українські військові не припиняють контратаки навколо Бахмута: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти не припиняють ракетних, авіаційних, артилерійських обстрілів України

Вагнерівці продовжують передавати позиції в Бахмуті регулярній російській армії. При цьому вони досі лишаються в місті. Навколо Бахмута темпи ворожих операції продовжують знижуватися.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що зменшення темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута та повідомлення про триваючу російську операцію, можуть надати українським силам у цьому районі ініціативу для початку нового етапу операції навколо міста, якщо виникне таке бажання. Генштаб ЗСУ повідомляє, що бойові зіткнення відбувалися на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зафіксовано 25 атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Окупанти продовжують тиск на північний схід від Куп'янська та на лінії Сватове — Кремінна. На Куп'янському напрямку війська рф намагалися покращити тактичне становище біля Масютівки. На Лиманському — атакували в районі Білогорівки. За даними DeepState на Сватівському відтинку окупанти посилили артилерійські обстріли в Серебрянському лісництві. Зазначається, що основний тиск на межі лісу та Сіверського Донця. Аналітики за геолокацією визначили, що російські війська, могли незначно просунутися на північ від Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового).

Карта бойових дій в Луганській області

Українські військові все ще контролюють позиції на південно-західній околиці Бахмута. Тим часом на флангах відбуваються обмежені українські контратаки. Це може ускладнити російську операцію в місті. Джерела з рф надають дані про успішні контратаки ЗСУ поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). На цьому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного.

Карта бойових дій в Бахмуті

Ворог продовжує атакувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямку — під ударом район Первомайського та Мар'їнки. Напередодні окупанти зруйнували дамбу на захід від Авдіївки спричинивши повінь нижче за течією. Вони зробили це, як заявляють, аби порушити матеріально-технічне забезпечення українських військових.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські війська не припиняють наносити авіаудари по українських позиціях на півдні України та вести обстріли як на Херсонщині, так і у Запорізькій області. Українські військові також завдають удари по позиціях ворога на окупованій території. Зокрема, пролунало шість вибухів на складах бойової техніки та палива в Бердянську.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти готуються влаштувати провокацію на ЗАЕС та звинуватити у всьому ЗСУ. Також напередодні ворог влучив по лікарні в Дніпрі — є загиблі та поранені.