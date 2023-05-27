Головне – не допомагати свідомо ворогу: Малюк пояснив, кого під час окупації вважають колаборантами

Роботу лікарів і комунальників під час окупації не розглядають як колабораціонізм

Колаборант – той, хто свідомо перейшов на бік ворога і сприяє окупаційному режиму, виконуючи його задачі.

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів журналісту Дмитру Комарову в рамках спецпроєкту "Рік. За кадром. Глава СБУ".

Пояснення знадобилось в зв'язку з тим, що багатьох жителів територій, які перебували під тимчасовою окупацією, ворог залякав чутками про те, що після звільнення міст та сіл українською армією вони всі будуть покарані законною владою.

В той же час робота лікарів і комунальників під час окупації не вважається колабораціонізмом.

"Часто люди задаються питаннями, що нібито є там якісь юридичні колізії щодо кваліфікації дій… Лікарі і комунальники не підпадають під відповідальність за вчинення таких злочинів, якщо лікар просто надає допомогу, а комунальник підмітає вулицю, а не виконують при цьому якісь адміністративні функції для ворога чи там підняли триколор…" – пояснив Малюк.

Також Василь Малюк залишив пораду тим співгромадянам, які вимушені залишатися на тимчасово окупованих територіях.

"Потрібно максимально дистанціювати від ворога, не надавати їм жодної інформації, не допомагати їм продуктами харчування, не давати їм можливість у себе розквартируватися. Зрозуміло, що наразі вони не можуть ходити із синьо-жовтим стягом і співати гімн України, але разом з тим гімн росії також співати не потрібно. Якщо людина під дулом автомата була змушена здійснювати певні дії, це буде кваліфікуючою ознакою під час здійснення правової оцінки і подальшого прийняття рішень", — вважає очільник СБУ.

Зі справжніми колаборантами розмова у правоохоронців коротка: їх виявляють, документують інформацію і затримуємують.

"Цей процес безпреривний, він продовжується і веде нас до перемоги", — запевний глава Служби безпеки України.

Нагадаємо, що під час інтерв'ю Василь Малюк розповів, як Україна повертатиме Донецьк, Луганськ та Крим, і які заходити будуть проводитись на деокупованих територіях.