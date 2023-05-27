Главное – не помогать сознательно врагу: Малюк объяснил, кого во время оккупации считают коллаборантами

Работу врачей и коммунальщиков во время оккупации не рассматривают как коллаборационизм

Коллаборант – челоек, который сознательно перешел на сторону врага и способствует оккупационному режиму, выполняя его задачи.

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал журналисту Дмитрию Комарову в рамках спецпроекта "Год. За кадром. Глава СБУ".

Объяснение понадобилось в связи с тем, что многих жителей территорий, находившихся под временной оккупацией, враг запугал слухами о том, что после освобождения городов и сел украинской армией все они будут наказаны законной властью.

В то же время работа врачей и коммунальщиков во время оккупации не считается коллаборационизмом.

"Часто люди задаются вопросами, что якобы есть там какие-то юридические коллизии по квалификации действий… Врачи и коммунальщики не подпадают под ответственность за совершение таких преступлений, если врач просто оказывает помощь, а коммунальщик подметает улицу, а не выполняют при этом какие-то административные функции для врага или там подняли триколор …» – объяснил Малюк.

Также Василий Малюк оставил совет тем согражданам, которые вынуждены оставаться на временно оккупированных территориях.

"Нужно максимально дистанцировать от врага, не предоставлять ему никакой информации, не помогать ему продуктами питания, не давать ему возможность у себя расквартироваться. Понятно, что они не могут ходить с сине-желтым флагом и петь гимн Украины, но вместе с тем гимн россии также петь не нужно. Если человек под дулом автомата был вынужден совершать определенные действия, это будет квалифицирующим признаком при осуществлении правовой оценки и последующего принятия решений", — считает глава СБУ.

С настоящими коллаборантами разговор у правоохранителей короткий: их обнаруживают, документируют информацию и задерживают.

"Этот процесс беспрерывный, он продолжается и ведет нас к победе ", — заверил глава Службы безопасности Украины.

Напомним, что во время интервью Василий Малюк рассказал, как Украина будет возвращать Донецк, Луганск и Крым, и какие мероприятия будут проводиться на деоккупированных территориях.