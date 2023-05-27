Голливуд курит в сторонке: глава СБУ рассказал, как Украина будет возвращать Донецк, Луганск и Крым

Глава СБУ считает, что россиян на оккупированных территориях поддерживает небольшое количество людей

Украинские силовые структуры давно готовы к проведению всех необходимых стабилизационных мероприятий, которые будут проводиться после деоккупации Крыма и ОРДЛО.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в новом интервью журналисту и путешественнику Дмитрию Комарову.

"Там ничего нового нет. Это все те самые наработанные нами механизмы. Эти зачищают, те заходят, те опросы делают, другие с UFED (устройство для проверки кэша телефона, — ред.) работают, другие полиграфические исследования проводят. Все знают чем заниматься", — говорит он.

Малюк признал, что речь идет о территориях, которые долгое время находились в оккупации, а потому работа там должна быть более комплексной. Вместе с тем глава СБУ добавил, что спецслужбы и силы обороны к этому сценарию уже готовы.

"Голливудские фильмы… они нервно курят в стороне в сравнении с тем, что происходит у нас", — пошутил он.

При этом Малюк выразил убеждение, что сразу после деоккупации на этих территориях останется "незначительное количество" недружественных к Украине лиц. По его словам, это должно мотивировать людей смотреть по сторонам и сообщать компетентным органам о пророссийской позиции этих отдельных граждан.

Как сообщалось ранее, оккупационная "власть" Крыма уже пакует чемоданы и пытается вывезти с полуострова документацию, чтобы скрыть свои преступления.