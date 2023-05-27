Голлівуд курить в стороні: голова СБУ розповів, як Україна повертатиме Донецьк, Луганськ та Крим

Глава СБУ вважає, що росіян на окупованих територіях підтримує невелика кількість людей

Українські силові структури давно готові до проведення всіх необхідних стабілізаційних заходів, які будуть проводитись після деокупації Криму та ОРДЛО.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк у новому інтерв’ю журналісту та мандрівнику Дмитру Комарову.

"Там нічого нового немає. Це все ті ж напрацьовані нами механізми. Ці зачищають, ті заходять, ті опитування роблять, інші з UFED (пристрій для перевірки кешу телефону, — ред.) працюють, інші поліграфічні дослідження проводять. Усі знають чим займатися", — Каже він.

Малюк визнав, що йдеться про території, які тривалий час перебували в окупації, а тому робота там має бути комплекснішою. Водночас голова СБУ додав, що спецслужби та сили оборони до цього сценарію вже готові.

"Голлівудські фільми... вони нервово курять в стороні у порівнянні з тим, що відбувається у нас", — пожартував він.

Малюк висловив переконання, що відразу після деокупації на цих територіях залишиться "незначна кількість" недружніх до України осіб. За його словами, це має мотивувати людей дивитися на всі боки і повідомляти компетентні органи про проросійську позицію цих окремих громадян.

Як повідомлялося раніше, окупаційна "влада" Криму вже пакує валізи та намагається вивезти з півострова документацію, щоб приховати свої злочини.