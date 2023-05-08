"Це небезпечний шлях": Подоляк розповів про долю Криму в Україні

В ОП розповіли про долю Криму в Україні

З наближенням контрнаступ ЗСУ дедалі частіше спливає питання про долю Криму. Раніше в ОП вже розповідали про те, кого каратимуть у звільненому півострові, а зараз там розповіли про майбутнє самого регіону у складі України.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що унітарна держава, якою є Україна, на те й унітарна, що в ній жодних окремих автономій, які так чи інакше можуть стати чудовим середовищем для виникнення сепаратистських настроїв.

Наприклад, він навів росію, в якій на законодавчому рівні заборонено іншим регіонам виходити з федеральної системи і навіть проводити референдуми.

"Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе в чомусь кращим, навіть підсвідомо, ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія – це небезпечний шлях, це шлях у конфліктність на регіональному рівні. Я не думаю що після всіх "щеплень", які ми зараз отримали, нам потрібно йти таким шляхом", — заявив Подоляк.

Також він порушив тему етнічних спільнот у Криму, права яких мають бути дотримані у повному обсязі.

"Кримські татари, наприклад, очевидно заслуговують на те, щоб ми дивилися на них з великою симпатією, оскільки вони зазнали багато жахів, які відбувалися в Криму протягом останніх 9 років", — зазначив радник керівника Офісу президента.

Подоляк каже, що Україна має бути об’єктивною в оцінці того, яку ціну заплатило місцеве населення за всі етапи війни в Україні.

"Щодо українізації — це природний процес. Але мені здається, тут потрібно ставити більш амбітні завдання. Ми повинні будемо промоутувати українську культуру, яку потрібно буде створювати — якісну літературу, кіно, музику, які будуть цікаві глобальному ринку", — зазначив він.

Саме такий шлях, на думку Подоляка, дозволить Україні зайняти вагоме місце на міжнародному рівні, оскільки Україна переживатиме ренесанс.

"Ми отримали суб’єктність. Після 30-ти років ми довели, що ми абсолютно крута держава. І зараз нам головне не скотитися до рівня — ми сидимо у приймальні", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський оцінив можливість визволення Криму.

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