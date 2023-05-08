"Это опасный путь": Подоляк рассказал о будущем Крыма в Украине

В ОП рассказали о судьбе Крыма в Украине

С приближением контрнаступление ВСУ все чаще всплывает вопрос о судьбе Крыма. Ранее в ОП уже рассказывали о том, кого будут наказывать в освобожденном полуострове, а сейчас там рассказали о будущем самого региона в составе Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что унитарное государство, коем есть Украина, на то и унитарное, что в нем никаких отдельных автономий, которые так или иначе могут стать отличной средой для возникновения сепаратистских настроений.

В пример он привел россию, в которой на законодательном уровне запрещено другим регионам выходить из федеральной системы и даже проводить референдумы.

"Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем-то лучше, даже подсознательно, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне. Я не думаю что после всех "прививок", которые мы сейчас получили, нам нужно идти по такому пути", – заявил Подоляк.

Также он поднял тему этнических сообществ в Крыму, права которых должны быть соблюдены в полном объеме.

"Крымские татары, например, очевидно заслуживают, чтобы мы смотрели на них с большой симпатией, поскольку они потерпели много ужасов, которые происходили в Крыму в течение последних 9 лет", — отметил советник руководителя Офиса президента.

Подоляк говорит, что Украина должна быть объективна в оценке того, какую цену заплатило местное население за все этапы войны в Украине.

"Что касается украинизации — это естественный процесс. Но мне кажется, здесь нужно ставить более амбициозные задачи. Мы должны будем промоутировать украинскую культуру, которую нужно будет создавать — качественную литературу, кино, музыку, которые будут интересны глобальному рынку", — отметил он.

Именно такой путь, по мнению Подоляка, позволит Украине занять весомое место на международном уровне, поскольку Украина будет переживать ренессанс.

"Мы получили субъектность. После 30-ти лет мы доказали, что мы абсолютно крутое государство. И сейчас нам главное не скатиться до уровня — мы сидим в приемной", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский оценил возможность освобождения Крыма.

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