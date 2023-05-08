"Уже достала украинский паспорт": девушка из Крыма рассказала, как там ждут Украину (видео)

В комментариях говорят, что такая история не уникальна

В оккупированном Крыму, где враг готовится к обороне, многие местные ждут Украину. Такой информацией делятся в соцсетях украинцы, имеющие на оккупированном полуострове знакомых или даже сами там живущие.

К примеру, украинка, по имени Летиция, рассказала о своей подруге, которая уже ждет прихода Украины. Сам Летиция тоже из Крыма, но уехала оттуда еще в 2014 году.

"В 14 году, когда Крым захватила россия, выдавали российские паспорта в обмен на украинские. Я уехала из Крыма, а моя подруга осталась, потому что у нее там семья, дом, работа. Но украинский паспорт она не сдала. И вот она мне сегодня пишет, что "Я уже получила украинский паспорт, я вас уже жду", – рассказывает девушка. По ее словам, многие оккупанты и фанаты "русского мира" сейчас сбегают с полуострова на россию в страхе перед наступлением ВСУ.

В комментариях к видео Летиции говорят, что такая ситуация не уникальна. Многие жители Крыма поступили так же, поскольку все это время ждут Украины, просто не уехали по определенным причинам.

Напомним, что ранее в оккупированном Крыму 16-летний парень во время опроса сказал: "Мы за Украину". Событие произошло в городе Ялта и удивило украинцев, которые хоть и поддержали поступок, но предостерегли проукраинских жителей не подвергаться таким образом опасности.

Напомним, что взрывы в Крыму будут только учащаться. Как рассказывал "Телеграфу" экс-заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко, Украина наносит удары, ослабляющие военный потенциал России.