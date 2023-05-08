"Уже дістала український паспорт": дівчина з Криму розповіла, як там чекають на Україну (відео)

В коментарях кажуть, що така історія не унікальна

В окупованому Криму, де ворог готується до оборони, багато місцевих чекають на Україну. Такою інформацією діляться у соцмережах українці, які мають на окупованому півострові знайомих, або навіть самі там живуть.

До прикладу, українка, на ім’я Летиція, розповіла про свою подругу, яка вже чекає на прихід України. Сам Летиція також з Криму, але виїхала звідти ще у 2014 році.

"В 14 році, коли Крим захопила росія, видавали російські паспорти в обмін на українські. Я поїхала з Криму, а моя подруга залишилася, бо у неї там сім’я, дім, робота. Але український паспорт вона не здала. І ось вона мені сьогодні пише, що "Я уже дістала український паспорт, я вас вже чекаю", — розповідає дівчина. За її словами, багато окупантів і фанатів "русского міра" зараз тікають з півострова на росію у страху перед наступом ЗСУ.

В коментарях до відео Летиції розповідають, що така ситуація не унікальна. Багато мешканців Криму вчинили так само, оскільки весь цей час чекають на Україну, просто не виїхали з певних причин.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму 16-річний хлопець під час опитування сказав: "Ми за Україну". Подія сталася у місті Ялта та здивувала українців, які хоч і підтримали вчинок, але застерегли проукраїнських мешканців не наражатися таким чином на небезпеку.

Нагадаємо, що вибухи у Криму будуть лише частішати. Як розповідав "Телеграфу" ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко, Україна завдає ударів, які послаблюють військовий потенціал рф.