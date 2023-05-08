Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" - про те, як реагувати на застереження кремлівських підспівувачів

У тимчасово окупованому росіянами Криму останнім часом "бавовна" явно посилилась.

Водночас постійний представник президента в АРК Таміла Ташева повідомила, що кілька західних політиків застерігають Україну стосовно її планів щодо деокупації Криму. Мовляв, це нібито може призвести до ядерної війни.

На мій погляд, слід припинити дискусію про те, яким методом ми звільняємо Крим. Раніше говорили, що лише політико-дипломатичним, тепер все частіше – про військовий метод. Насправді ми маємо поєднувати всі можливості. Попри всі застережливі голоси, ми обов’язково звільнимо ВСЮ свою територію. Включно з Кримом.

Дипломатична складова, безумовно, важлива. Але зусилля нашої дипломатії мають бути спрямовані на те, щоб розкрити всі ці російські та проросійські "консерви", розкидані по всьому світу. Всіх цих підспівував Кремля, які напівпошепки, натяками, а десь і відверто починають говорити щось у стилі "не треба чіпати Крим, бо путін може розсердитися".

Це все – російська агентура. Її агенти впливу, куплені політики та ЗМІ, проплачені політичні рухи, зокрема на Заході. Усі вони підживлювалися російськими спецслужбами – безпосередньо чи опосередковано.

І наша дипломатія має бути наступальною та агресивною. Важливо не просто заткнути рота всім цим кремлівським підспівувачам, але — розкрити їх, показати всім, що вони з себе представляють. Щоб саме існування таких політиків, рухів та медіа на Заході стало нонсенсом. Щоб їх не сприймало суспільство у тих країнах, де вони ще намагаються паразитувати за російські гроші.

Що ж до вибухів у Криму, що почастішали, це не якась демонстрація, а цілеспрямовані зусилля зі звільнення нашої землі. Усі наші – поки що точкові – зусилля спрямовані на зниження потенціалу російських військ, їхніх можливостей. Тому горять нафтобази, лунають вибухи у Севастополі і не лише. Як наслідок – росіяни стрімко виводять залишки свого Чорноморського флоту до Новоросійська, ховають їх там. Тому перебазують літаки з території Криму. І це все ускладнює для росії подальше ведення воєнних дій.

Немає сумнівів, що відповідні зусилля щодо деокупації Криму з боку України лише наростатимуть. І перетворюватимуться на справжній вал. Якого саме моменту це стане валом – питання стратегії та тактики, які обере військово-політичне керівництво нашої країни.