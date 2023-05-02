"Ми за Україну": путінці дісталися юного кримчанина з популярного відео

Окупанти почали "карати" незгодних

Окупаційна влада Криму в страху майбутнього контрнаступу ЗСУ почала "карати" незгодних. Не минуло й дня, як путінські посіпаки розшукали і змусили вибачитися молоду людину, яка в Ялті заявила, що чекає на Україну.

Відео вибачень розповсюджують російські пропагандисти.

Нагадаємо, що в мережі активне поширюється відео, зняте блогером або журналісткою, яка займається опитуваннями. На ньому можна побачити, як хлопець на запитання чи боїться він контрнаступу ЗСУ відповідає: "Ми за Україну".

В ОП тоді зазначили, що це відео демонструє реальний стан справ у Криму та спростовує один із споконвічних фейкових аргументів жертв російської пропаганди в Європі, який звучить так: можливо, Крим — це і Україна, але його населення — проросійське.

"А ось дійсність. Два хлопці-підлітки, спокійно прогулюючись набережною Ялти, заявляють, що не бояться контрнаступу, адже вони за Україну", — каже Михайло Подоляк.

В українських соцмережах хлопців не лише підтримували, а й побоювалися за їхню безпеку. Як тепер можна зрозуміти, не дарма. Відомий кримський "активіст" Олександр Таліпов, який займається пошуками недостатньо "патріотичних" кримчан, опублікував відео з вибаченнями молодої людини.

На відео його змусили вибачитися перед росією, росіянами та путіним.

Нагадаємо, що за словами ГУР, у Криму, незважаючи на роки окупації, залишаються українці, які чекають на прихід ЗСУ. Місяць тому наші розвідники дякували їм за "дії, які допомагають наближати перемогу". У той же час росіяни, які проживали на півострові, напередодні контрнаступу України кинулися до себе на батьківщину, вишикуючись у величезні черги.