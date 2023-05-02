"Мы за Украину": путинцы добрались до юного крымчанина с популярного видео
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Оккупанты принялись "наказывать" несогласных
Оккупационные власти Крыма в страхе грядущего контрнаступления ВСУ принялись "наказывать" несогласных. Не прошло и дня, как путинские прихвостни разыскали и заставили извинятся молодого человека, который в Ялте заявил, что ждет Украину.
Видео извинений распространяют российские пропагандисты.
Напомним, что в сети активное распространяется видео, снятое блогером или журналисткой, занимающейся опросами. На нем можно увидеть, как молодой человек на вопрос боится ли он контрнаступление ВСУ отвечает: "Мы за Украину".
В ОП тогда отметили, что данное видео демонстрирует реальное положение дел в Крыму и опровергает один из извечных фейковых аргументов жертв российской пропаганды в Европе, который звучит так: возможно, Крым — это и Украина, но его население — пророссийское.
"А вот действительность. Два парня-подростка, спокойно прогуливаясь по набережной Ялты, заявляют, что не боятся контрнаступления, ведь они за Украину", — говорит Михаил Подоляк.
В украинских соцсетях ребят не только поддерживали, но и побаивались за их безопасность. Как теперь можно понять, не зря. Известный крымский "активист" Александр Талипов, который занимается поисками недостаточно "патриотичных" крымчан опубликовал видео с извинениями молодого человека.
На видео его заставили извинится перед россией, россиянами и путиным.
Напомним, что по словам ГУР, в Крыму, не смотря на годы оккупации, остаются украинцы, которые ждут прихода ВСУ. Месяц назад наши разведчики благодарили их за "действия, которые помогают приближать победу". В тоже время россияне, проживавшие на полуострове, в преддверии контрнаступления Украины устремились к себе на родину, выстроившись в огромные очереди.