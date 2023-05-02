"Мы за Украину!": парень в оккупированном Крыму поразил сеть ответом во время опроса (видео)

В сети обеспокоены их безопасностью

В последние дни Крым стал местом резонансных событий, таких как взрывы в Севастополе и в других местах. Русские в панике бегут с оккупированного ими же полуострова, а военные россии готовятся к обороне. Однако есть в Крыму и те, кто ждет прихода ВСУ. Оказывается, это не только партизаны, но и обычные гражданские. К примеру, двое ребят, которые дали неожиданный ответ во время опроса.

Видео сейчас распространяется в соцсетях, очевидно, снятое блогером или журналисткой, занимающейся опросами. На ролике виден пейзаж весенней Ялты, девушка опрашивает людей, боятся ли они контрнаступления ВСУ. Мимо проходят двое ребят, которым она задает этот вопрос. Ответ ошарашил:

"Мы за Украину!", – ответил один из юношей. Опросница на это "акнула", будто не удивилась.

В украинских соцсетях ребят не только поддерживают, но и боятся за их безопасность. Считают поступок хоть и мотивационным, но безрассудным. Подозревают, что ребята могли и в шутку это сказать, но все равно подвергают себя опасности.

Также, активист и блогер Сергей Стерненко призывает патриотов на оккупированных территориях не делать подобных публичных заявлений. А тихо работать на победу:

"Вы можете помогать Украине, предоставляя информацию о расположении и перемещении российских войск. Вы можете осуществлять диверсии, если у вас есть желания, навыки и осознаете все риски. Однако делать такие публичные заявления не стоит. Этим вы себе только навредите", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу в оккупированном Севастополе взорвали нефтебазу, из которой заправлялся Черноморский флот россии. Масштабный пожар образовал огромный столб дыма, эффектные фото разлетелись по сети.

Также напомним, что "Телеграф" ранее публиковал эксклюзивные фото, как кафиры готовятся к контрнаступлению в оккупированном Мелитополе. Они пытаются укреплять свои позиции так называемыми "зубами драконов".