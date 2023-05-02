"Ми за Україну!": хлопець в окупованому Криму вразив мережу відповіддю під час опитування (відео)

В мережі переймаються їхньою безпекою

Останніми днями Крим став місцем резонансних подій, як от вибухи в Севастополі та в інших місцях. Росіяни в паніці тікають з окупованого ними ж півострова, а військові рф готуються до оборони. Однак є у Криму й ті, хто чекає на прихід ЗСУ. Як виявляється, це не лише партизани, але й звичайні цивільні. До прикладу, двоє хлопців, які дали неочікувану відповідь під час опитування.

Відео нині поширюють у соцмережах, вочевидь, зняте блогеркою чи журналісткою, що займається опитуваннями. На ролику видно пейзаж весняної Ялти, дівчина опитує людей чи бояться вони контрнаступу ЗСУ. Повз неї проходять двоє хлопців, яким вона ставить це питання. Відповідь ошелешила:

"Ми за Україну!", — відповів один із юнаків. Опитувачка на це "акнула", ніби не здивувалася.

В українських соцмережах хлопців не лише підтримують, але й бояться тепер за їхню безпеку. Вважають вчинок хоч і мотиваційним, але нерозсудливим. Підозрюють, що хлопці могли й жартома це сказати, але все одно наражають себе на небезпеку.

Так, активіст і блогер Сергій Стерненко закликає патріотам на окупованих територіях не робити подібних публічних заяв. Натомість тихо працювати на перемогу:

"Ви можете допомагати Україні, надаючи інформацію про розташування та переміщення російських військ. Ви можете здійснювати диверсії, якщо маєте бажання, навички та усвідомлюєте усі ризики. Проте робити такі публічні заяви не варто. Цим ви собі тільки нашкодите", — йдеться у дописі.

Раніше у суботу в окупованому Севастополі підірвали нафтобазу, з якої заправлявся Чорноморський флот рф. Масштабна пожежа утворила величезний стовп диму, ефектні фото розлетілися мережею.

Також нагадаємо, що "Телеграф" раніше публікував ексклюзивні фото, як окупанти готуються до контрнаступу в окупованому Мелітополі. Вони намагаються зміцнювати свої позиції так званими "зубами драконів".