Виснажені воїни і танк "Свєтік": фоторепортаж з передової під Бахмутом
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Кореспондент "Телеграфу" зробив свіжу порцію знімків із передової
Бахмут на Донеччині до повномасштабного вторгнення був досить маленьким містечком, але зараз він відомий, мабуть, кожному українцю та багатьом за межами країни, — адже вже багато місяців світ спостерігає, як українські військові героїчно стримують у цьому районі наступ росіян.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вкотре побував на передовій неподалік Бахмута і показав, як там зараз живуть українські військові.
Серед іншого, у лавах захисників Бахмута можна бачити 41-річного героя України, полковника ЗСУ Євгена Межевікіна (більш відомого багатьом під позивним "Адам" ), — раніше він розповідав, як російські військові отримали по зубах і перестали просуватися під Бахмутом.
Крім "Адама", можна побачити там і багато інших військових. Багато хто з них стомлений і виснажений, але впевнений у Перемозі України.
"Родзинка" на позиції — танк на ім’я Свєтік.
Варто зауважити, що російські військові вже багато разів заявляли про свої успіхи в Бахмуті, проте ЗСУ продовжують тримати оборону, і за останні тижні змогли дещо відтіснити ворога на Бахмутському напрямі.
Як повідомляв "Телеграф", напередодні стало відомо, що найманці ПВК "Вагнера" почали залишати Бахмут.