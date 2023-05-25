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Виснажені воїни і танк "Свєтік": фоторепортаж з передової під Бахмутом

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Показуємо, як нині живуть українські військові під Бахмутом
Показуємо, як нині живуть українські військові під Бахмутом. Фото telegraf.com.ua

Кореспондент "Телеграфу" зробив свіжу порцію знімків із передової

Бахмут на Донеччині до повномасштабного вторгнення був досить маленьким містечком, але зараз він відомий, мабуть, кожному українцю та багатьом за межами країни, — адже вже багато місяців світ спостерігає, як українські військові героїчно стримують у цьому районі наступ росіян.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вкотре побував на передовій неподалік Бахмута і показав, як там зараз живуть українські військові.

Серед іншого, у лавах захисників Бахмута можна бачити 41-річного героя України, полковника ЗСУ Євгена Межевікіна (більш відомого багатьом під позивним "Адам" ), — раніше він розповідав, як російські військові отримали по зубах і перестали просуватися під Бахмутом.

Герой України Євген "Адам" Межевікін під Бахмутом
Герой України Євген "Адам" Межевікін

Крім "Адама", можна побачити там і багато інших військових. Багато хто з них стомлений і виснажений, але впевнений у Перемозі України.

Українські військові Бахмут
Українські військові Бахмут
Українські військові Бахмут
Українські військові Бахмут

"Родзинка" на позиції — танк на ім’я Свєтік.

Танк ЗСУ Светик під Бахмутом
Танк ЗСУ Светик під Бахмутом
Танк ЗСУ Светик під Бахмутом
Позиції ЗСУ під Бахмутом
Позиції ЗСУ під Бахмутом
Позиції ЗСУ під Бахмутом
Позиції ЗСУ під Бахмутом

Варто зауважити, що російські військові вже багато разів заявляли про свої успіхи в Бахмуті, проте ЗСУ продовжують тримати оборону, і за останні тижні змогли дещо відтіснити ворога на Бахмутському напрямі.

Бахмут на карті бойових дій 25.05.2023
Бахмут на карті бойових дій 25.05.2023

Як повідомляв "Телеграф", напередодні стало відомо, що найманці ПВК "Вагнера" почали залишати Бахмут.

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#Репортаж #Бахмут