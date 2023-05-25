Виснажені воїни і танк "Свєтік": фоторепортаж з передової під Бахмутом

Кореспондент "Телеграфу" зробив свіжу порцію знімків із передової

Бахмут на Донеччині до повномасштабного вторгнення був досить маленьким містечком, але зараз він відомий, мабуть, кожному українцю та багатьом за межами країни, — адже вже багато місяців світ спостерігає, як українські військові героїчно стримують у цьому районі наступ росіян.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вкотре побував на передовій неподалік Бахмута і показав, як там зараз живуть українські військові.

Серед іншого, у лавах захисників Бахмута можна бачити 41-річного героя України, полковника ЗСУ Євгена Межевікіна (більш відомого багатьом під позивним "Адам" ), — раніше він розповідав, як російські військові отримали по зубах і перестали просуватися під Бахмутом.

Герой України Євген "Адам" Межевікін

Крім "Адама", можна побачити там і багато інших військових. Багато хто з них стомлений і виснажений, але впевнений у Перемозі України.

"Родзинка" на позиції — танк на ім’я Свєтік.

Варто зауважити, що російські військові вже багато разів заявляли про свої успіхи в Бахмуті, проте ЗСУ продовжують тримати оборону, і за останні тижні змогли дещо відтіснити ворога на Бахмутському напрямі.

Бахмут на карті бойових дій 25.05.2023

Як повідомляв "Телеграф", напередодні стало відомо, що найманці ПВК "Вагнера" почали залишати Бахмут.