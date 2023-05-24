"Буде сюрприз для ворога": легендарний танкіст "Адам" розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)

ЗСУ повільно просуваються вперед

Ситуація під Бахмутом залишається контрольованою, а окупанти проводять ротації та посилюють свої рубежі.

Про це кореспондентові "Телеграфа" розповів полковник ЗСУ, Герой України Євген Межевікін (позивний "Адам").

"Отримавши по зубах, противник уже перестав просуватися вперед на нашій смузі", — сказав він.

При цьому, відповідаючи на запитання про те, чи правда те, що ЗСУ почали відвойовувати Бахмут, Межевікін зазначив, що доповідати поки що можна не все і запропонував залишити це "сюрпризом для ворога".

За його словами, позитивною ситуація наразі не є, але стане такою, коли росіяни залишатимуть свої позиції. Полковник також додав, що багато українських підрозділів перейшли в наступ і звільнили частину території.

"Поступово просуваємося вперед", — додав він.

Як повідомлялося раніше, заступник голови Міністерства оборони Ганна Маляр повідомляла, що інтенсивність боїв за Бахмут значно знизилася, а противник почав посилювати фланги. Також знизилася кількість спроб штурмувати українські позиції, оскільки окупанти ротують підрозділи.