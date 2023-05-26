Джерело "Телеграфу" повідомляє про серйозну провокацію на ЗАЕС: у ГУР назвали причину

Росія вигадала новий спосіб, як дискредитувати ЗСУ та взяти паузу на фронті

Російські окупанти готують чергову провокацію, спрямовану на дискредитацію ЗСУ на світовій арені. Російська армія планує обстріляти Запорізьку АЕС, яку під зав’язку напхала зброєю, і звинуватити Україну в ескалації конфлікту.

Про це стало відомо "Телеграфу" з власних джерел. Обстріл планують здійснити найближчим часом під українським прапором.

За словами джерела, окупанти під прапором України мають намір здійснити обстріл ЗАЕС, щоб згодом запросити експертів МАГАТЕ та продемонструвати їм нібито ескалацію конфлікту. Також буде створено імітацію аварії на ЗАЕС.

Цю інформацію підтверджують і в ГУР МО. За їхніми словами, окупанти готують масштабні провокації щодо створення осередку радіаційної небезпеки.

"Для цього буде зроблено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну", — сказали в ГУР.

Щоб приховати свої дії, росіяни не дозволили персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ ротацію.

У розвідці пояснили мету цього обстрілу. Окупанти хочуть спровокувати міжнародне співтовариство на проведення детального розслідування, під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином, росіяни сподіваються отримати бажану паузу, яку використовують для перегрупування окупаційного контингенту та зупинення українського контрнаступу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти на ЗАЕС вигадали новий спосіб тиску на співробітників. Їм заборонили виїжджати з міста, в той час, як їхні рідні готові вивезти.