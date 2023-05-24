Росіяни під зав'язку напічкали ЗАЕС військовою технікою: унікальні фото злили в мережу

Енергоблоки ЗАЕС перетворені на військові бази

Росіяни продовжують мілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію, перетворюючи її енергоблоки фактично на військові бази. На нових ексклюзивних та секретних фотографіях української розвідки можна побачити цілі колони техніки окупантів на атомному об’єкті України.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Так, за даними ГУР, зараз територію 1, 2 і 4 енергоблоків АЕС росіяни фактично використовують як логістичну та військову базу.

"На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23.00 до 5.00). Всі вантажівки щільно затентовані", — йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначають у відомстві, наші розвідники мають інформацію, що вся ця техніка може бути завантажена боєприпасами та вибухівкою.

"Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані", — додають у ГУР.

Також розвідники нагадали, що дії окупантів вже призводили до низки аварійних ситуацій, під час яких ЗАЕС відключалася від енергоживлення, і це все відбувається незважаючи на численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія влаштувала на ЗАЕС і як звільнятимуть станцію.

Також ми повідомляли, що окупанти вигадали ще один спосіб тиску на співробітників ЗАЕС.