Россияне под завязку напичкали ЗАЭС военной техникой: уникальные фото слили в сеть

Энергоблоки ЗАЭС превращены в военные базы

Россияне продолжают милитаризировать Запорожскую атомную электростанцию, превращая её энергоблоки фактически в военные базы. На новый эксклюзивных и секретных фотографиях украинской разведки можно увидеть целые колонны техники оккупантов на атомном объекте Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.

Так, по данным ГУР, в настоящий момент территорию 1, 2 и 4 энергоблоков АЭС россияне фактически используют в качестве логистической и военной базы.

"На этих площадках постоянно находится личный состав рашистов, бронетехника и грузовика. Число транспорта и военнослужащих постоянно меняется. У каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники. Ротация происходит скрыто во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00). Все грузовики плотно затентованы", — говорится в сообщении.

При этом, отмечают в ведомстве, у наших разведчиков есть информация, что вся эта техника может быть загружена боеприпасами и взрывчаткой.

"Сотрудников дежурных смен, которые должны проводить осмотр энергоблоков не менее 1-2 раз в неделю, не допускают на контролируемую территорию. Тех, кто пытался провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии", — добавляют в ГУР.

Также разведчики напомнили, что действия оккупантов уже приводили к ряду аварийных ситуаций во время которых ЗАЭС отключалась от энергопитания и это все происходит несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия устроила на ЗАЭС и как будут освобождать станцию.

Также мы сообщали, что оккупанты придумали еще один способ давления на сотрудников ЗАЭС.