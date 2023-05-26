Источник "Телеграфа" сообщает о серьезной провокации на ЗАЭС: в ГУР назвали причину

Россия придумала новый способ, как дискредитировать ВСУ и взять паузу на фронте

Российские оккупанты готовят очередную провокацию, направленную на дискредитацию ВСУ на мировой арене. Российская армия планирует обстрелять Запорожскую АЭС, которую под завязку напичкала оружием, и обвинить Украину в эскалации конфликта.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. Обстрел планируют провести в ближайшее время под украинским флагом.

По словам источника, оккупанты под флагом Украины намерены совершить обстрел ЗАЭС, чтобы впоследствии пригласить экспертов МАГАТЭ и продемонстрировать им якобы эскалацию конфликта. Также будет создана имитация аварии на ЗАЭС.

Эту информацию подтверждают и в ГУР МО. По их словам, оккупанты готовят масштабные провокации по созданию ячейки радиационной опасности.

"Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", — сказали в ГУР.

Чтобы скрыть свои действия, россияне не разрешили персоналу постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ совершить ротацию.

В разведке объяснили цель этого обстрела. Оккупанты хотят спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом, россияне надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты на ЗАЭС придумали новый способ давления на сотрудников. Им запретили выезжать из города, в то время как их родные готовы вывезти.