"Процесс клонирования Залужного": путинцы запустили новый сумасшедший и очень смешной фейк (видео)

Новый фейк повеселил сеть

Российская пропаганда запустила очередной фейк о том, что немецкие врачи якобы "разбирают на органы" убитых украинских военнослужащих.

На видеозапись обратил внимание украинский журналист Константин Андриюк, который поинтересовался на кого вообще рассчитаны подобные вбросы.

"Украинцы режут на органы немецкие черные трансплантологи. Каким, похоже, преподавал анатомию в 1941 году Гитлер!", — написал он.

В комментариях к видео пользователи сети отметили, что "немцы" на видео на самом деле не очень хорошо говорят на немецком.

Другие же комментаторы над постановкой сюжета лишь посмеялись.

Как сообщалось ранее, россияне не впервые разгоняют нелепые фейки об Украине, а после начала вторжения их стало огромное количество. Например, недавно они начали распространять информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы погиб или был тяжело ранен во время одного из российских обстрелов.

Впрочем, 25 мая Залужный вновь появился на видео, а 26 мая он присутствовал на церемонии принятия в состав ВМС Украины нового катера типа "Гюрза"