"Процес клонування Залужного": путінці запустили новий божевільний та дуже смішний фейк (відео)

Новий фейк повеселив мережу

Російська пропаганда запустила черговий фейк про те, що німецькі лікарі буцімто "розбирають на органи" вбитих українських військовослужбовців.

На відеозапис звернув увагу український журналіст Костянтин Андріюк, який поцікавився, на кого взагалі розраховані подібні вкидання.

"Українців ріжуть на органи німецькі чорні трансплантологи. Яким, схоже, викладав анатомію 1941 року Гітлер!", — написав він.

У коментарях до відео користувачі мережі зазначили, що "німці" на відео насправді не дуже добре розмовляють німецькою.

Інші ж коментатори з постановки сюжету лише посміялися.

Як повідомлялося раніше, росіяни не вперше розганяють безглузді фейки про Україну, а після початку вторгнення їх стала величезна кількість. Наприклад, нещодавно вони почали поширювати інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито загинув або був тяжко поранений під час одного з російських обстрілів.

Втім, 25 травня Залужний знову з’явився на відео, а 26 травня він був присутній на церемонії прийняття до складу ВМС України нового катера типу "Гюрза"