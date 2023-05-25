Укр

Удар по российским фейкам: видео с Залужным выложил известный военный

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
Валерий Залужный спустя почти месяц вышел на связь Новость обновлена 25 мая 2023, 17:50
Валерий Залужный спустя почти месяц вышел на связь. Фото Скриншот видео

Валерий Залужный одним видео разбил всю российскую пропаганду, которая за месяц "убила" его не один десяток раз

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, о ранении и даже ликвидации которого активно заявляла российская пропаганда, впервые за почти месяц появился на публике. Он передал привет украинцам и подбодрил их заявлением о победе.

Видео с залужным опубликовал известный журналист и полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". На кадрах вполне себе живой и даже бодрый Залужный с улибкой помохал в камеру со своего рабочего места.

В начале мая российские военкоры и пропагандисты начали разгонять информацию о якобы ликвидации нескольких командующих ВСУ, в том числе и о Валерии Залужном. Причиной стало то, что главком долго не появлялся на публике, а затем и вовсе отказался от видеовстречи с начальниками НАТО. После этого кремлевские пропагандисты сделали гениальное заключение о его ликвидации. Всего за май росСМИ "убили" трех командующих: командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского, главу ТрО Танцюру и главкома Залужного. Но заместитель Минобороны Анна Маляр заявила, что все они живы.

А вчера, 24 мая, известный пропагандистский новостной канал "РИА Новости" и вовсе заявил, что Залужному после ранения сделали трепанацию черепа и он больше не сможет выполнять свои обязанности.

Но "Штирлиц" опубликовал видео, на котором присутствует Залужный. Журналист намеренно проговорил дату 25 мая, чтобы пропагандисты не смогли в очередной раз извратить информацию и заявить, что видео старое или фековое. На кадрах главком выглядит бодрым и без заметных признаков ранения или иного недуга.

"Искреннее спасибо всем украинцам. Вместе обязательно победим и не только сегодня — всегда. Спасибо всем", — сказал Валерий Залужный с улыбкой на камеру.

Также "Телеграф" рассказывал, что на фоне слухов о таинственном исчезновении Валерий Залужный посетил свадьбу украинца. Мужчина опубликовал в соцсети фото с церемонии, где лично присутствовал главом ВСУ, но уточнять дату церемонии не стал.

Теги:
#Главнокомандующий #ВСУ #Анатолій Штефан #Валерий Залужный