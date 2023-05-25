Удар по российским фейкам: видео с Залужным выложил известный военный

Валерий Залужный одним видео разбил всю российскую пропаганду, которая за месяц "убила" его не один десяток раз

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, о ранении и даже ликвидации которого активно заявляла российская пропаганда, впервые за почти месяц появился на публике. Он передал привет украинцам и подбодрил их заявлением о победе.

Видео с залужным опубликовал известный журналист и полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". На кадрах вполне себе живой и даже бодрый Залужный с улибкой помохал в камеру со своего рабочего места.

В начале мая российские военкоры и пропагандисты начали разгонять информацию о якобы ликвидации нескольких командующих ВСУ, в том числе и о Валерии Залужном. Причиной стало то, что главком долго не появлялся на публике, а затем и вовсе отказался от видеовстречи с начальниками НАТО. После этого кремлевские пропагандисты сделали гениальное заключение о его ликвидации. Всего за май росСМИ "убили" трех командующих: командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского, главу ТрО Танцюру и главкома Залужного. Но заместитель Минобороны Анна Маляр заявила, что все они живы.

А вчера, 24 мая, известный пропагандистский новостной канал "РИА Новости" и вовсе заявил, что Залужному после ранения сделали трепанацию черепа и он больше не сможет выполнять свои обязанности.

Но "Штирлиц" опубликовал видео, на котором присутствует Залужный. Журналист намеренно проговорил дату 25 мая, чтобы пропагандисты не смогли в очередной раз извратить информацию и заявить, что видео старое или фековое. На кадрах главком выглядит бодрым и без заметных признаков ранения или иного недуга.

"Искреннее спасибо всем украинцам. Вместе обязательно победим и не только сегодня — всегда. Спасибо всем", — сказал Валерий Залужный с улыбкой на камеру.

Также "Телеграф" рассказывал, что на фоне слухов о таинственном исчезновении Валерий Залужный посетил свадьбу украинца. Мужчина опубликовал в соцсети фото с церемонии, где лично присутствовал главом ВСУ, но уточнять дату церемонии не стал.