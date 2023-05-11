Залужный неожиданно пришел на свадьбу к украинцам (фото)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный внезапно пришел на свадьбу украинской пары.

Об этом сообщил жених Максим Алексеев, женившийся на Екатерине Полищук.

Так, новоиспеченный муж опубликовал в соцсети фото с церемонии, где лично присутствовал Залужный. Он отметил, что "очень хотелось чтобы этот момент совершил особый человек. И это получилось: Валерий Федорович согласился. Теперь в начале нашей семьи стоит легендарный человек, являющийся примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных".

Мужчина от лица молодоженов поблагодарил Главнокомандующего за то, что сделал этот важный в их жизни момент "невероятным".

Стоит отметить, что все это происходит на фоне того пока российские Telegram-каналы разганяют свои фейки о якобы гибели Главнокомандующего.

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