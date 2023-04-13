"Залужный сбежал с деньгами в Германию и омолодился": сеть развеселила новая абсурдная теория заговора

Другого мужчину восприняли за Кирилла Буданова

В сети появилась очередная теория заговора, которая еще абсурднее, чем то, что Петр Порошенко знал о полномасштабном вторжении в 2019 году. На этот раз конспиролог набросился на главнокомандующего Валерия Залужного и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

В Twitter некий Юрий Федас публикует сообщения, где рассказывает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "наворовал денег, сделал омоложение и уехал в Германию под именем Сергей Литвиненко". В качестве "доказательства" Юрий публикует фото другого мужчины, который, по его мнению, должен был походить на Залужного.

Также Юрий Федас "разоблачил" и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. По его словам, Буданов в настоящее время находится в Германии под именем Вячеслав Бадагов:

"Хочу отметить, что господин Кирилл Буданов сейчас в Германии. Правильно я говорю господа @DI_Ukraine? Интересно знает ли об этом @KremlinRussia_E ? Так кто там опущеный, господин Вячеслав Бадагов или правильно Буданов? Кто знает, тот поймет", — говорится в сообщении.

И хотя сообщения на странице Юрия обычно не очень популярны, однако именно эти посты пользователи сети заметили, стали активно распространять и довели его теорию до полного абсурда. К примеру, уверяют, что Юлия Тимошенко в действительности превратилась в певицу Тейлор Свифт. А сам Владимир Зеленский бежал в Великобританию и превратился в медвежонка Паддингтона.

Стоит отметить, что автор этой теории заговора — Юрий Федас — ранее угрожал автору Telegram-канала "Бавовна", поэтому его досье собрало сообщество расследователей Molfar. Он оказался лицом с психическими расстройствами, который в 2018 году угрожал поджечь АЗС в Киеве, если ему не дадут 100 тысяч гривен.

Напомним, что ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса подверг критике людей, которые считают, что отключение света в Украине не связано с обстрелами. Часть жителей страны придумывала теории заговора, чтобы объяснить дефицит электроэнергии в то время, когда россия бомбила электростанции. Тем временем российский экс-чиновник Борис Минц считает российского диктатора путина психически нездоровым человеком, тоже верящим в теории заговора.