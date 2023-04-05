Порошенко знал о войне в 2022 году? В сети обсуждают новую теорию заговора (видео)

Видео стало очень популярным в TikTok

Конспирологические теории вокруг полномасштабного вторжения России в Украину или сопутствующих событий часто появляются в сети. От реальных теорий их отличает то, что они действительно опровергаются довольно просто. К примеру, как руководство Германии и США скрывают данные о Северных потоках.

Также достаточно популярна теория заговора о том, что "сильные мира сего" знали заранее об обострении российско-украинской войны и полномасштабном вторжении рф соответственно. Хотя опровергнуть это достаточно просто. В настоящее время в Интернете конспирологи нашли "доказательство", что об этом знал Петр Порошенко. Так, пользователь TikTok под названием "Traveler_ua" распространил видео, где комментирует дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля 2019 года. На дебатах Порошенко говорит следующее:

"Любой выбор украинского народа 21-й и 22-й жизни будет продолжаться. И 22-го мы должны объединиться для того, чтобы вместе защищать государство. Главное не потерять страну. Итого — к победе Украины! Нашей с вами победе! " – говорит 5-й президент, имея в виду выборы 21 апреля и 22 апреля после этого.

Автор видео отмечает: "Так вот. Вопрос, почему он сказал именно 22 год? Почему мы должны именно 22-го года объединиться, победить? То есть, он уже в 19 году знал, что что-то будет и скорее всего он знал, что будет в 22 году война".

В комментариях автору подчеркивают, что политик опять-таки имел в виду выборы 21 апреля и 22 число после них. Большинство удивляется наивности автора, однако есть и те, кто поддерживает конспирологическую теорию и еще спорят.

И хотя теория обсурдна, находятся ее защитники.

Видео распорстраняют в сети и смеются из этого

Напомним, что накануне в сети стало популярным видео митингующих под Киево-Печерской лаврой. Женщины убеждали журналиста о том, что если монахи покинут лавру, то по Крещатику будут плавать корабли.

А раньше автор школьных учебников в Украине опозорился из-за теории заговора. Профессор Виктор Вдовченко уверен, что Лениных было два. Собор Софии Киевской не снесли, потому что французские дипломаты не дали уничтожить то, что было построено "отцом их королевы".