Подставной Ленин и теории заговора касательно Украины: автор школьных учебников опозорился в сети

Автор школьных учебников Виктор Вдовченко отличился конспирологичной теорией по поводу истории Украины

Автор школьных учебников и профессор Виктор Вдовченко уверен, что Лениных на самом деле было два. А Собор Софии Киевской не снесли, потому что французские дипломаты не дали уничтожить то, что было построено "отцом их королевы".

Историей о профессоре и докторе философии поделился украинский писатель Остап Украинец на своей странице в Фейсбук. Он добавил, что более сенсационных трактований истории еще не читал.

По словам Виктора Вдовиченко, французская дипломатия то ли путем ультиматума, то ли через ноту протеста повлияла на сохранение Собора Софии Киевской, который советские власти хотели снести и на его месте возвести памятник Ленину, который вдвое больше нынешней Родины Матери в Киеве. Французы заявили, что против того, чтобы советские власти сносили памятник архитектуры, который был построен "отцом их королевы", то есть Анны Ярославны.

Однако в официальных источниках этой информации нет. На это профессор заявил, что тема Анны Ярославны запретна не столько для Франции, сколько для Ватикана. Архивы с достоверной информацией засекречены, и никто не может получить доступа к ним.

Также Вдовиченко заявил, что Ленин в мавзолее подставной. На самом деле Владимиров Ильичей было два, и Сталин в Швейцарию ездил именно к двойнику. А судьба настоящего "вождя", который был в Париже, остается неизвестной. Кроме того, Сталин был "царем" только для народа СССР, хотя таковым на самом деле не являлся и был поставлен на свое место. Но кем и с какой целью Вдовиченко не сказал.

Остап Украинец отметил, что был поражен таким искажением истории, а еще больше удивился, когда узнал, что Владимир Вдовиченко — человек, влияющий на формирование школьной программы и принимающий в ее создании непосредственное участие. Он пишет учебники для школьников.

"Я вот не уверен – это значит, что следует просмотреть все созданные господином учебники в поисках подобного жемчуга? Потому что человека, который может сгенерировать подобную информацию, я на всякий случай считаю непригодным для преподавания и работы с детьми (а особенно — формирования принципов такой работы для всех учителей Украины), пока не доказан противоположный", — отметил писатель.

Также он отметил, что Вдовиченко составляет "самые ненужные" в истории украинской школы курсы — технологии и основы дизайна. Этот предмет рассчитан на старшие классы и нужен для наполнения часов учителя, которые жалко сокращать.

"Господин Вдовченко — один из педагогов, которые меряют эффективность своей работы классными часами, не останавливаясь для того, чтобы задать вопрос о целесообразности. Которой на самом деле нет вне методических планов и отчетов. А в свободное время он перевирает украинскую историю до полной неадекватации. Идеальный кадр для украинской высшей школы, занимаемых должностей и объявленных компетентностей", — резюмировал Остап Украинец.

Он призвал свою коллегу, писательницу Ларису Ницой, которая распространяла по соцсетям этот пост, более подобным не заниматься. Также он обратился ко всем украинцам с просьбой не верить теориям подобных конспирологов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Крыму преподавателя техникума уволили с работы за украинскую песню. В аудитории он влючил песню о беспилотнике Bayraktar.