Підставний Ленін та теорії змови щодо України: автор шкільних підручників зганьбився у мережі

Автор шкільних підручників Віктор Вдовченко відзначився конспірологічною теорією з приводу історії України

Автор шкільних підручників та професор Віктор Вдовченко впевнений, що Леніних насправді було два. А Собор Софії Київської не знесли, бо французькі дипломати не дали знищити те, що було збудовано "батьком їхньої королеви".

Історією про професора та доктора філософії поділився український письменник Остап Українець на своїй сторінці у Фейсбук. Він додав, що таких сенсаційних трактувань історії ще не читав.

За словами Віктора Вдовиченка, французька дипломатія чи то шляхом ультиматуму, чи то через ноту протесту вплинула на збереження Собору Софії Київської, який радянська влада хотіла знести і на його місці звести пам’ятник Леніну, який удвічі більший за нинішню Батьківщину Матір в Києві. Французи заявили, що проти того, щоб радянська влада зносила пам’ятку архітектури, яку було збудовано "батьком їхньої королеви", тобто Анни Ярославни.

Однак офіційних джерел цієї інформації немає. На це професор заявив, що тема Анни Ярославни заборонена не так для Франції, як для Ватикану. Архіви з достовірною інформацією засекречені, і ніхто не може отримати доступу до них.

Також Вдовиченко заявив, що Ленін у мавзолеї є підставним. Насправді Володимирів Іллічів було два, і Сталін у Швейцарію їздив саме до двійника. А доля справжнього "вождя", який був у Парижі, залишається невідомою. Крім того, Сталіна сприймав як "царя" тільки народ СРСР, хоча таким насправді він не був і був поставлений на своє місце. Але ким і з якою метою Вдовиченко не сказав.

Остап Українець зазначив, що був вражений таким спотворенням історії, а ще більше здивувався, коли дізнався, що Володимир Вдовиченко — людина, яка впливає на формування шкільної програми і безпосередньо бере участь у її створенні. Він пише підручники для школярів.

"Я ось не впевнений – це означає, що слід переглянути всі створені паном підручники у пошуках подібних перлів? Тому що людина, яка може згенерувати подібну інформацію, я про всяк випадок вважаю, непридатна для викладання та роботи з дітьми (а особливо формування принципів такої роботи для всіх вчителів України), поки не доведено протилежного", — зазначив письменник.

Також він зазначив, що Вдовиченко складає "найнепотрібніші" в історії української школи курси — технології та основи дизайну. Цей предмет розрахований на старші класи та потрібен для наповнення годин вчителя, який шкода скорочувати.

"Пан Вдовченко — один із педагогів, які міряють ефективність своєї роботи класним часом, не зупиняючись для того, щоб поставити питання про доцільність. Якої насправді немає поза методичними планами та звітами. А у вільний час він перетворює українську історію до повної неадекватації. Ідеальний кадр для української вищої школи, посад та оголошених компетентностей", — резюмував Остап Українець.

Він закликав свою колегу, письменницю Ларису Ніцою, яка розповсюджувала по соцмережах цей пост, більше не займатися подібним. Також він звернувся до всіх українців із проханням не вірити теоріям подібних конспірологів.

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