У Криму викладача технікуму звільнили з роботи за українську пісню (відео)

Підконтрольні окупантам правоохоронці розпочали щодо викладача перевірку

В окупованому росіянами Криму, де нещодавно закрили ресторан за пісню "Ой, у лузі червона калина", трапився ще один подібний інцидент. З Білогірського технікуму звільнили викладача Андрія Білозерова, який увімкнув в аудиторії пісню про безпілотник Bayraktar.

Про це у четвер, 15 вересня, повідомили російські ЗМІ, які послалися на місцевого колаборанта Олега Крючкова. Останній заявив, що окупанти Криму розцінили вчинок викладача як зраду.

Відео, на якому викладач Білогірського технікуму увімкнув в аудиторії українську пісню про "Байрактар" розповсюдили напередодні Telegram-канали. Андрій Білозеров, судячи з кадрів, слухав композицію у перерві між парами, коли його похапцем зняли на відео його ж студенти. Пізніше студенти ще й поскаржилися, що Білозеров весь час розповідає, що чекає на прихід ЗСУ.

За це викладача Білогірського технікуму звільнили з роботи, аргументувавши це тим, що він нібито скоїв зраду.

"Викладач технікуму звільнено. Ми розцінюємо як зраду такі музичні перформанси. До кордону 150 кілометрів, якщо хтось хоче підтримати Україну, то може їхати туди. Там їх швидко пустять на гарматне м'ясо", — заявив колаборант Крючков, якого окупанти призначили на посаду "радник глави республіки з інформаційної політики".

У технікумі, де працював викладач, повідомили, що він звільнився за власним бажанням. Тим часом МВС Криму почало перевірку щодо нього.

Варто зазначити, що до окупації Кримського півострова Білозеров був викладачем української мови та літератури, а з 2014-го перекваліфікувався й викладав вже російську мову. Тепер, певне, вирішив знову повернутися до української.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що силовики в Криму затримали жителя Сімферополя, який у соціальних мережах погрожував розправою російським військовим, які беруть участь у війні проти України.