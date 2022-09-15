Укр

В Крыму преподавателя техникума уволили с работы за украинскую песню (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
Преподаватель из Крыма говорил студентам, что ждет скорого прихода ВСУ Новость обновлена 15 сентября 2022, 17:39
Преподаватель из Крыма говорил студентам, что ждет скорого прихода ВСУ

Подконтрольные оккупантам правоохранители начали проверку в отношении преподавателя

В оккупированном россиянами Крыму, где недавно закрыли ресторан за песню "Ой, у лузі червона калина", произошел еще один подобный инцидент. Из Белогорского техникума уволили преподавателя Андрея Белозерова, включившего в аудитории песню о беспилотнике Bayraktar.

Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили российские СМИ, сославшиеся на местного коллаборанта Олега Крючкова. Последний заявил, что оккупанты Крыма расценили поступок преподавателя как измену.

Видео, на котором преподаватель Белогорского техникума включил в аудитории украинскую песню о "Байрактаре" распространили накануне Telegram-каналы. Андрей Белозеров, судя по кадрам, слушал композицию в перерыве между парами, когда его торопливо сняли на видео его же студенты. Позже студенты еще и пожаловались, что Белозеров все время рассказывает, что ждет прихода ВСУ.

За это преподавателя Белогорского техникума уволили с работы, аргументировав это тем, что он якобы совершил измену.

"Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как измену такие музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто-то хочет поддержать Украину, то может ехать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", — заявил коллаборант Крючков, которого оккупанты назначили на должность "советника главы республики по информационной политике".

В техникуме, где работал преподаватель, сообщили, что он уволился по собственному желанию. Между тем МВД Крыма начало проверку относительно мужчины.

Стоит отметить, что до оккупации Крымского полуострова Белозеров был преподавателем украинского языка и литературы, а с 2014 переквалифицировался и преподавал уже русский язык. Теперь, видимо, решил снова вернуться к украинскому.

Ранее "Телеграф" сообщал, что силовики в Крыму задержали жителя Симферополя, который в социальных сетях угрожал расправой участвующим в войне против Украины российским военным.

Теги:
#Крым #Увольнение #Колледж #Преподаватель #Украинская песня