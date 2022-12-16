А що, з двірником не треба вітатись? Допис директора київської школи викликав ажіотаж у мережі

Педагог зазначив, що виховувати треба не лише дітей, а й дорослих

Директор київської школи №210 Дмитро Ламза вирішив допомогти зі збиранням снігу, що обернулося для нього несподіваним досвідом.

Деталями історії він поділився у своєму профілі у Facebook. За його словами, після проведення уроків та розв'язання адміністративних питань, він пішов на вулицю допомагати з прибиранням снігу.

При цьому Ламза зазначив, що одягнувся він відповідно: у дуту куртку з капюшоном та шапку. Це призвело до того, що директора ніхто не впізнав, а під час роботи привіталися одиниці.

Вже по дорозі назад люди дізнавалися, що директор допомагає прибирати сніг і вигадували прості виправдання, мовляв, не впізнали.

"У мене виникає питання: а, що з двірником не треба вітатися? Чим відрізняється двірник від директора? Де наша людяність? Чи важко сказати "Добрий день"? Для себе взяв великий урок, що треба виховувати не тільки дітей, а й дорослих", — Написав Ламза.

Після цього він закликав людей бути толерантними та ввічливими один до одного незалежно від того, хто яку роботу виконує.

Як повідомлялося раніше, напередодні Київ разом із великою частиною України засипало снігом, що призвело до виникнення довгих заторів.