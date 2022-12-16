А что, с дворником не нужно здороваться? Пост директора киевской школы вызвал ажиотаж в сети

Педагог отметил, что воспитывать надо не только детей, но и взрослых

Директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза решил помочь с уборкой снега, что обернулось для него неожиданным опытом.

Деталями истории он поделился в своем профиле в Facebook. По его словам, после проведения уроков и решения административных вопросов, он пошел на улицу помогать с уборкой снега.

При этом Ламза отметил, что оделся он соответствующе: в дутую куртку с капюшоном и шапку. Это привело к тому, что директора никто не узнал, а во время работы поздоровались с ним единицы.

Уже на обратном пути люди узнавали, что директор помогает убирать снег и придумывали простые оправдания, мол не узнали

"У меня возникает вопрос: а, что с дворником не надо здороваться? Чем отличается дворник от директора? Где наша человечность? Трудно ли сказать "Добрый день"? Для себя получил большой урок, что нужно воспитывать не только детей, но и взрослых", — написал Ламза.

После этого он призвал людей быть толерантными и вежливыми друг к другу вне зависимости от того, кто какую работу выполняет.

Как сообщалось ранее, накануне Киев вместе с большой частью Украины засыпало снегом, что привело к возникновению длинных пробок.