Конспиролог Сеймур Херш опубликовал вторую часть своего "исследования"

Американский журналист-конспиролог Сеймур Херш, ранее обвинивший США в диверсии на газопроводах "Северный поток-1 и 2", опубликовал вторую часть "расследования".

В статье под названием "Прикрытие" он обвиняет канцлера Германии Олафа Шольца в том, что с осени он поддерживает усилия США по сокрытию данных.

Что было в первой части

В феврале Херш опубликовал исследование, показавшее, что атаки на газопроводы были инициированы правительством США при поддержке Норвегии. И это – любимая версия кремля.

По его версии, заложить взрывчатку летом 2022 якобы могли американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировать норвежцы. Решение о подрыве якобы утверждал лично президент США Джо Байден после девяти месяцев секретных обсуждений с членами команды национальной безопасности.

Журналист заявил, что Военно-морские силы США якобы предлагали использовать для атаки на "Северные потоки" подлодку, а Военно-воздушные силы — бомбы с дистанционным взрывателем.

Что в новом расследовании

В своей недавно опубликованной статье Херш обвинил американские спецслужбы в том, что они помогли "замыть" его версию. Херш подозревает, что именно спецслужбы "слили" в New York Times и Zeit "ложные отчеты", которые опровергли бы его теорию, что диверсию организовали Байден и спецслужбы:

"Это был полный вымысел американской разведки, переданный немцам, с целью дискредитировать вашу историю", — пишет Херш.

Во второй части он настаивает на своей версии и утверждает со ссылкой на источники, что Байден до сих пор не поручил американским спецслужбам провести расследование диверсии и никогда этого не сделает, "потому что он знает ответ ". Херш также выдвигает обвинения против американских репортеров в правительственной печати.

Статья Херша под названием "Прикрытие" вышла в блоге

Херш высказывает предположение, что именно с "Северными потоками" связан недавний визит Шольца в США. По его мнению, в начале марта канцлеру ФРГ озвучили "правильную" версию подрыва. А Шольц поначалу не знал о диверсии на газопроводах и с осени он поддерживает усилия США по сокрытию данных.

Так, Херш пишет, что Шольц не взял с собой никого из своего пула, не было ни пресс-конференций, ни публичных заявлений. Зато был долгий разговор за закрытой дверью.

Реакция на расследование Херша

Предварительное расследование Херша перепечатали несколько западных СМИ, и эту версию официально опровергли в США. А вот кремлю она понравилась. Так, ранее рф обвинила Запад во взрывах и призвала Совбез ООН провести независимое расследование.

Сегодняшнее расследование уже с радостью распространили несколько российских пропагандистских СМИ, таких, как ТАСС, Telegram-канал Mash, выдавая Херша за авторитетный источник на Западе.

Telegram-канал Mash

ТАСС изображает конспиролога авторитетным публицистом

На самом же деле Херш — сомнительный источник. Несмотря на прошлые награды в молодости, последние его труды подвергают сомнению из-за уклона в сторону конспирологии. Также его не раз ловили на использовании ненадежных источников.

И если предварительный резонанс только поощрил конспиролога, то новое расследование уже никто не комментировал.

Как сообщал "Телеграф", 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о разрушении на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Ни один из трубопроводов не транспортировал газ в Европу на момент обнаружения утечек.

Швеция и Дания, в исключительных экономических зонах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы взорвали специально, но не сказали, кто может нести ответственность.