Конспіролог Сеймур Герш опублікував другу частину свого "дослідження"

Американський журналіст-конспіролог Сеймур Герш, який раніше звинуватив США у диверсії на газопроводах "Північний потік-1 та 2", опублікував другу частину "дослідження".

У статті під назвою "Прикриття" він звинувачує канцлера Німеччини Олафа Шольца у тому, що він з осені підтримує зусилля США щодо приховування даних.

Що було у першій частині

У лютому Герш опублікував дослідження, яке показало, що атаки на газопроводи були ініційовані урядом США за підтримки Норвегії. І це — улюблена версія кремля.

За його версією, закласти вибухівку влітку 2022 року нібито могли американські водолази під прикриттям навчань НАТО, а активувати норвежці. Рішення про підрив нібито затверджував особисто президент США Джо Байден після дев’яти місяців секретних обговорень із членами команди з національної безпеки.

Журналіст заявив, що Військово-морські сили США нібито пропонували використати для атаки на "Північні потоки" підводний човен, а Військово-повітряні сили — бомби з дистанційним підривником.

Що у новому розслідуванні

У своїй нещодавно опублікованій статті Герш звинуватив американські спецслужби в тому, що вони допомогли "замити" його версію. Герш підозрює, що саме спецслужби "злили" у New York Times і Zeit "неправдиві звіти", які б спростувати його теорію про те, що диверсію організували Байден і спецслужби:

"Це була повна вигадка американської розвідки, передана німцям, з метою дискредитувати вашу історію", — пише Герш

У другій частині він наполягає на своїй версії і стверджує з посиланням на джерела, що Байден досі не доручив американським спецслужбам провести розслідування диверсії і ніколи цього не зробить, "бо він знає відповідь". Герш також висуває звинувачення проти американських репортерів в урядовій пресі.

Стаття Герша під назвою "Прикриття" вийшла у блозі

Герш висловлює припущення, що саме із "Північними потоками" пов'язаний нещодавній візит Шольца до США. На його думку, на початку березня канцлеру ФРН озвучили "правильну" версію підриву. А Шольц спочатку не знав про диверсію на газопроводах і з осені він підтримує зусилля США щодо приховування даних.

Так, Герш пише, що Шольц не взяв із собою нікого зі свого преспулу, не було ні пресконференцій, ні публічних заяв. Натомість була довга розмова за зачиненими дверима.

Реакція на розслідування Герша

Попереднє розслідування Герша передрукували кілька західних ЗМІ та цю версію офіційно спростували у США. А ось кремлю вона сподобалася. Так, раніше рф звинуватила Захід у вибухах і закликала Радбез ООН провести незалежне розслідування.

Сьогоднішнє розслідування вже з радістю поширили декілька російських пропагандистських ЗМІ, як-от ТАСС, Telegram-канал Mash, видаючи Герша за авторитетне джерело на Заході:

Telegram-канал Mash

ТАСС зображує конспіролога авторитетним публіцистом

Насправді ж Герш — сумнівне джерело. Попри минулі нагороди у молодості, останні його праці піддають сумніву через ухил у бік у конспірології. Також його не раз ловили на використанні ненадійних джерел.

І якщо попередній резонанс лише підбадьорив конспіролога, нове розслідування вже ніхто не коментував.

Як повідомляв "Телеграф", 27 вересня 2022 року компанія Nord Stream AG повідомила про руйнування на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Жоден з трубопроводів не транспортував газ до Європи на момент виявлення витоків.

Швеція та Данія, у виключних економічних зонах яких сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисно, але не сказали, хто може нести відповідальність.