Порошенко знав про війну у 2022-му? У мережі обговорюють нову теорію змови (відео)

Відео стало вельми популярним у TikTok

Конспірологічні теорії довкола повномасштабного вторгнення рф в Україну чи супутніх подій часто з’являються в мережі. Від реальних теорій їх відрізняє те, що вони насправді спростовуються досить просто. До прикладу, як керівництво Німеччини та США приховують дані про Північні потоки.

Також досить популярною є теорія змови про те, що "сильні світу цього" знали наперед про загострення російсько-української війни та повномасштабне вторгнення рф відповідно. Хоча спростувати це досить просто. Нині ж в Інтернеті конспірологи знайшли "доказ", що про це знав Петро Порошенко. Так, користувач у TikTok під назвою "Traveler_ua" поширив відео, де коментує дебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського 19 квітня 2019 року. На дебатах Порошенко говорить наступне:

"Будь-який вибір українського народу 21-го і 22-го життя буде продовжуватися. І 22-го ми маємо об’єднатися для того, щоб разом боронити державу. Головне не втратити країну. Разом до перемоги України! Нашої з вами перемоги!" — каже 5-й президент, маючи на увазі вибори 21 квітня та 22 квітня після цього.

Автор відео зазначає: "Так ось. Питання, чому він сказав саме 22-рік? Чому ми повинні саме 22-го року об’єднатися, перемогти? Тобто він вже у 19 році знав, що щось буде і скоріш за все він знав, що буде у 22 році війна".

У коментарях автору наголошують, що політик знову ж таки мав на увазі вибори 21 квітня та 22 число після них. Більшість дивується наївності автора, однак є й ті, хто підтримують конспірологічну теорію та ще й сперечаються.

І хоча теорія обсурдна, знаходяться її захисники

Нагадаємо, що напередодні в мережі стало популярним відео мітингувальниць під Києво-Печерською лаврою. Жінки переконували журналіста у тому, що якщо монахи покинуть лавру, то по Хрещатику плаватимуть кораблі.

А раніше автор шкільних підручників в Україні зганьбився через теорії змови. Професор Віктор Вдовченко впевнений, що Леніних насправді було два. А Собор Софії Київської не знесли, бо французькі дипломати не дали знищити те, що було збудовано "батьком їхньої королеви".