"Залужний втік з грошима у Німеччину і омолодився": мережу розвеселила нова абсурдна теорія змови

Іншого чоловіка сприйняли і за Кирила Буданова

В мережі з’явилася чергова теорія змови, яка ще більш абсурдна, ніж те, що Петро Порошенко знав про повномасштабне вторгнення у 2019 році. Цього разу конспіролог накинувся на головнокомандувача Валерія Залужного та очільника ГУР Кирила Буданова.

У Twitter чоловік на ім’я Юрій Федас публікує дописи, де стверджує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "накрав грошей, зробив омолодження та поїхав в Німеччину під іменем Сергій Литвиненко". Як "доказ", Юрій публікує фото іншого чоловіка, який, на його думку, мав би бути схожим на Залужного.

Також Юрій Федас "викрив" і начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. За його словами, Буданов нині перебуває у Німеччині під іменем В’ячеслав Бадагов:

"Хочу зазначити, що пан Кирило Буданов зараз в Німеччини. Правильно я кажу панове @DI_Ukraine? Цікаво чи знає про це @KremlinRussia_E? Так хто там опущений, пане Вʼячеслав Бадагов чи правильно Буданов? Хто знає, той зрозуміє", йдеться у дописі.

І хоча дописи на сторінці Юрія зазвичай не дуже популярні, однак саме ці користувачі мережі таке помітили та почали активно поширювати. Однак у жартівливому контексті. До прикладу, "переконують", що Юлія Тимошенко насправді перевтілилася у Тейлор Свіфт. А сам Володимир Зеленський втік до Великої Британії та перевтілився на ведмедика Паддінгтона.

Варто наголосити, що автор цієї теорії змови — Юрій Федас — раніше погрожував автору Telegram-каналу "Бавовна", тому його досьє зібрала спільнота розслідувачів Molfar. Він виявився особою з психічними розладами, який у 2018 році погрожував підпалити АЗС у Києві, якщо йому не дадуть 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса розкритикував людей, які вважають, що відключення світла в Україні не пов’язані з обстрілами. Частина мешканців країни вигадувала теорії змови, щоб пояснити дефіцит електроенергії у той час, коли росія бомбила електростанції. Тим часом російський ексчиновник вважає російського диктатора путіна також психічно нездоровим чоловіком, який вірить у теорії змови.