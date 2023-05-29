Війна — день 460: "вагнерівці" виходять з Бахмута, а нічні обстріли продовжуються

Оперативно про головне 29 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 460 днів. Окупанти перекидають до Бахмута війська з інших частин Донецької області, щоб прикрити виведення підрозділів ПВК "Вагнера" та продовжують робити спроби наступу біля Куп’янська. При цьому місцями у них навіть виходить досягати невеликих успіхів. Водночас росіяни не припиняють тактику масштабного нічного обстрілу, через що страждають мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Україна може завершити війну цього року, якщо союзники нададуть необхідне озброєння

З даними за 26 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 457: українські військові тримають Бахмут та б’ють за позиціями окупантів

Про те, що відбувалося 27 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 458: ЗСУ успішно атакують російські позиції, а окупанти продовжують обстріли

Дізнатися про головні події 28 травня можна у публікації: Війна — день 459: окупанти сповільнилися під Бахмутом, а ЗСУ б’ють по тилах