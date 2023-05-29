Ворог випустив десятки ракет і шахедів: скільки вдалося збити силам ППО

За ніч росіяни запустили по Україні 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів

У ніч на понеділок, 29 травня, російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. Повітряні сили України збили 67 повітряних цілей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Повітряних сил України.

З північного та південного напрямків росіяни також атакували Україну іранськими БпЛА "Shahed-136/131". Усього – близько 35 ударних дронів.

Зазначається, що у ніч на 29 травня протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід".

Знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА "Shahed-136/131";

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Зазначимо, що вночі під удар потрапила Львівська область, там ракету збили над Золочівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, що був поряд. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла лійка.

Нагадаємо, минулої ночі відбулася вже 15-та повітряна атака на Київ із початку травня. ворог задіяв боєприпаси "Шахед". Практично одночасно з атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Загалом силами та засобами нашої ППО було виявлено та знищено понад 40 повітряних цілей, ударів по Києву не допущено.

Також "Телеграф" розповідав, що під удар потрапила Одещина, де повітряна тривога тривала близько чотирьох годин, окупанти обстрілювали область "шахедами". Ворожі дрони збивали сили ППО, проте уламки одного з них упали на території портової інфраструктури.