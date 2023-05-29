Найчастіше ворог атакує в Мар'їнці: свіжі карти боїв в Україні

За добу в Мар'їнці відбито 12 атак

Виведення вагнерівців з Бахмута може зайняти більше днів ніж очікувалося і триватиме не до першого, а до п’ятого червня. Найманці мають намір повністю вийти з Бахмута в тилові табори.

За даними Інституту вивчення війни, ворог продовжує атаки на північний схід від Куп'янська, вздовж лінії Сватове-Кремінна на Бахмутському напрямку та на Донеччині в інших частинах. На півдні окупанти не припиняють обстріли.

Генштаб повідомляє про триваючі спроби повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу українські військові відбили 19 ворожих атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Наступальні дії ворога тривають в районі Масютівки. За уточненням DeepState — на південь від населеного пункту. На Лиманському напрямку наступів не зафіксовано. Російські окупанти заявляють, що вони просунулися з Масютівки і розширили зону контролю, однак жодного підтвердження навіть просуванню у Масютівку немає.

Карта бойових дій в Луганській області

Темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, зазначають аналітики. На Бахмутському напрямку Генштаб звітує про наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. За повідомленням DeepState — тривають бої біля Кліщіївки, а в самому Бахмуті наноситься артилерійське ураження по місцях концентрації ворога.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку наступу ворога не зафіксовано, проте на Мар’їнському напрямку відбиті 12 атак ворога в районі Мар'їнки. Російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російське джерело заявляє про невдалий рейд українських військових через Дніпро біля Антонівського мосту. Ворог продовжує обстріли районів на півдні України.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв про нічний обстріл України — роботу ППО чули в різних областях. Відомо, що атака на Київ була комбінована — ракетами та дронами.