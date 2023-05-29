Найчастіше ворог атакує в Мар'їнці: свіжі карти боїв в Україні
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За добу в Мар'їнці відбито 12 атак
Виведення вагнерівців з Бахмута може зайняти більше днів ніж очікувалося і триватиме не до першого, а до п’ятого червня. Найманці мають намір повністю вийти з Бахмута в тилові табори.
За даними Інституту вивчення війни, ворог продовжує атаки на північний схід від Куп'янська, вздовж лінії Сватове-Кремінна на Бахмутському напрямку та на Донеччині в інших частинах. На півдні окупанти не припиняють обстріли.
Генштаб повідомляє про триваючі спроби повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу українські військові відбили 19 ворожих атак.
Схід України
Наступальні дії ворога тривають в районі Масютівки. За уточненням DeepState — на південь від населеного пункту. На Лиманському напрямку наступів не зафіксовано. Російські окупанти заявляють, що вони просунулися з Масютівки і розширили зону контролю, однак жодного підтвердження навіть просуванню у Масютівку немає.
Темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, зазначають аналітики. На Бахмутському напрямку Генштаб звітує про наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. За повідомленням DeepState — тривають бої біля Кліщіївки, а в самому Бахмуті наноситься артилерійське ураження по місцях концентрації ворога.
На Авдіївському напрямку наступу ворога не зафіксовано, проте на Мар’їнському напрямку відбиті 12 атак ворога в районі Мар'їнки. Російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки.
Південь України
Російське джерело заявляє про невдалий рейд українських військових через Дніпро біля Антонівського мосту. Ворог продовжує обстріли районів на півдні України.
Раніше "Телеграф" повідомляв про нічний обстріл України — роботу ППО чули в різних областях. Відомо, що атака на Київ була комбінована — ракетами та дронами.