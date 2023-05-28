Окупанти могли просунутися на сході: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог не припиняє атак — в епіцентрі Мар'їнка, саме тут сталося більш ніж половина наступів за добу
Російське командування на підтримку частей вагенерівців що поки залишаються в Бахмуті можуть перекидати сили окупаційних формувань Донеччини. Таке перекидання може знизити темпи атак ворога на Авдіївському напрямку.
Як зазначає Інститут вивчення війни у звіті — раніше оцінювалося, що саме на лінії фронту Донецька — Авдіївка направляли такі формування. Нагадаємо, частина вагнерівців виходять з Бахмута для перегрупування та відновлення.
Генштаб ЗСУ не конкретизуючи місця атак ворога зазначає, що окупанти намагаються захопити Донецьку та Луганську області. Відбито 21 атаку ворога.
Схід України
На Куп’янському напрямку окупанти намагаються вести бойові дії неподалік Масютівки, на Лиманському — наступальні дії не помічені. За даними DeepState ворогу вдалося пройти до 1 км південніше Масютівки. Зазначається, що ситуація ускладнюється лісовими боями та перевагою ворога у дронах. Щодо ситуації у Серебрянському лісництві окупанти намагаються просунутися біля річки, щоб погіршити тактичне положення захисників Білогорівки, що в Луганській області. ISW зазначає, що напередодні війська рф могли просунутися на північний захід від цього населеного пункту (12 км на південь від Кремінної).
Вагнерівці відступають з Бахмута аби відновитися та перегрупуватися, наступальні операції рф навколо міста та в ньому зменшуються. На зміну їм можуть приходити як регулярні російські сили, імовірно вдв з лінії Сватове — Кремінна, так і прокси війська з лінії Авдіївка — Донецьк. Українські війська займають домінуючі позиції на висотах на північ і південь від Бахмута, а також продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці міста. За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог наступав західніше Хромового.
На Авдіївському напрямку окупанти наступали в бік Сєверного та Первомайського. На Мар’їнському — відбиті 14 атак ворога в районі міста Мар’їнка.
Південь України
Російські війська продовжували обстрілювати південь України артилерією, безпілотниками та авіацією. Українські військові також завдають ударів по позиціях ворога.
Раніше "Телеграф" розповідав про нічну атаку ворога на Київ. У результаті нальоту дронів є постраждалі та загиблий.