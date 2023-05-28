Окупанти могли просунутися на сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог не припиняє атак — в епіцентрі Мар'їнка, саме тут сталося більш ніж половина наступів за добу

Російське командування на підтримку частей вагенерівців що поки залишаються в Бахмуті можуть перекидати сили окупаційних формувань Донеччини. Таке перекидання може знизити темпи атак ворога на Авдіївському напрямку.

Як зазначає Інститут вивчення війни у звіті — раніше оцінювалося, що саме на лінії фронту Донецька — Авдіївка направляли такі формування. Нагадаємо, частина вагнерівців виходять з Бахмута для перегрупування та відновлення.

Генштаб ЗСУ не конкретизуючи місця атак ворога зазначає, що окупанти намагаються захопити Донецьку та Луганську області. Відбито 21 атаку ворога.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку окупанти намагаються вести бойові дії неподалік Масютівки, на Лиманському — наступальні дії не помічені. За даними DeepState ворогу вдалося пройти до 1 км південніше Масютівки. Зазначається, що ситуація ускладнюється лісовими боями та перевагою ворога у дронах. Щодо ситуації у Серебрянському лісництві окупанти намагаються просунутися біля річки, щоб погіршити тактичне положення захисників Білогорівки, що в Луганській області. ISW зазначає, що напередодні війська рф могли просунутися на північний захід від цього населеного пункту (12 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій в Луганській області

Вагнерівці відступають з Бахмута аби відновитися та перегрупуватися, наступальні операції рф навколо міста та в ньому зменшуються. На зміну їм можуть приходити як регулярні російські сили, імовірно вдв з лінії Сватове — Кремінна, так і прокси війська з лінії Авдіївка — Донецьк. Українські війська займають домінуючі позиції на висотах на північ і південь від Бахмута, а також продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці міста. За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог наступав західніше Хромового.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку окупанти наступали в бік Сєверного та Первомайського. На Мар’їнському — відбиті 14 атак ворога в районі міста Мар’їнка.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські війська продовжували обстрілювати південь України артилерією, безпілотниками та авіацією. Українські військові також завдають ударів по позиціях ворога.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав про нічну атаку ворога на Київ. У результаті нальоту дронів є постраждалі та загиблий.