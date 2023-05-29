У Києві впали уламки ракети: подробиці від Кличка

Влада розповіла про наслідки ракетного удару по Києву 29 травня

З’явилися подробиці денного ракетного удару столицею 29 травня. Внаслідок роботи ППО в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, всі необхідні служби вже прямують на місце.

"Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не залишайте укриттів!

Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі", — написав він.

Також він опублікував фото із місця подій.

Пізніше у КГВА повідомили, що також сталося падіння уламків у Подільському районі.

"В Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2х поверхової будівлі. Пожежу локалізовано", — йдеться у повідомленні влади.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 29 травня Київ також зазнав масованої атаки з боку окупантів. У місті були руйнування через падіння уламків. Крім того, вибухи чули на Одещині, Львівщині та Хмельницькій областях.