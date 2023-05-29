Дознімалися: перші двоє киян, які опублікували роботу ППО, поїхали до СБУ (фото)

Підозрюваних передали до СБУ

Поліцейські викрили українців, які знімали роботу ППО під час атаки на Київ 29 травня. Їх передали до СБУ.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські, отримавши дзвінок від небайдужої місцевої мешканки, встановили, що на одній із вулиць Києва двоє чоловіків знімали роботу ППО. Одного з них удалося затримати у Святошинському районі. Для пошуку другого правопорушника було проведено спеціальну поліцейську операцію. Вже за кілька десятків хвилин був затриманий і другий підозрюваний.

Ними виявилися 23 та 26-річний місцеві жителі. Вони були доставлені до Святошинського управління поліції для подання пояснень, після чого їх передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

"Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!", — нагадують поліцейські.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки 29 травня кияни публікували роботу ППО. Відзначилися такою безрозсудною поведінкою навіть чиновники, за що натрапили на критику від Офісу президента.